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Факти / Спорт

Валенсія принизила Барселону в рідних стінах

Валенсія приймала каталонську Барселону в рамках матчу 21-го туру іспанської Прімери. Зустріч пройшла на стадіоні Месталья у Валенсії та завершилася впевненою перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

У першому таймі форвард кажанів Максі Гомес міг відкривати рахунок у матчі, однак не зміг переграти воротаря з пенальті. По перерві каталонці забили, однак у власні ворота – автогол на рахунку Жорді Альби.

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На 77-й хвилині Максі Гомес реабілітувався за нереалізоване пенальті. Уругваєць біля краю штрафного прийняв класну подачу і в один дотик закрутив м’яч у правий кут воріт.

Після 21-го туру Барселона продовжує поки що лідирувати у таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в активі 43 пункти. Змістити з лідерської позиції блаугранас завтра спробує мадридський Реал, у якого гра з Вальядолідом. Валенсія (34) завдяки перемозі піднялася на п’яту сходинку.

Нагадаємо, перед матчем Валенсія – Барселона фанати перетворили околиці Местальї у місце бойових дій.

Фото: Getty Images

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