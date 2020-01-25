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Факти / Спорт

Фаєри, поліція і літаючі стільці: у Валенсії фанати влаштували пекло

У 21-му турі іспанської Прімери Валенсія на своєму полі приймає каталонську Барселону.

Перед матчем в околицях стадіону Месталья ультрас іспанських грандів влаштували розбірки. Фанати кидали стільці і фаєри, а також били один одного усім, що потрапляло під руку.

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У розбірки втрутилася місцева поліція і зуміла розігнати порушників, однак буйні вболівальники встигли полякати місцевих мешканців.

Перед матчем проти Барселони Валенсія мала у своєму активі 31 очко і посідала сьому сходинку у таблиці Прімери, каталонці йшли на першій сходинці, маючи в активі 43 пункти.

Раніше Факти ICTV розповідали, що в Італії на смерть збили фаната. В авто знаходилися ультрас його принципової команди. В результаті інциденту поліція заарештувала 25 осіб.

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