У 21-му турі іспанської Прімери Валенсія на своєму полі приймає каталонську Барселону.

Перед матчем в околицях стадіону Месталья ультрас іспанських грандів влаштували розбірки. Фанати кидали стільці і фаєри, а також били один одного усім, що потрапляло під руку.

Читайте: Челсі розчарувався у голкіпері, якого купив за €80 млн – The Times

У розбірки втрутилася місцева поліція і зуміла розігнати порушників, однак буйні вболівальники встигли полякати місцевих мешканців.

Valencia.

Batalla campal de Boixos Nois contra Yomus en el Valencia-BARCELONA. pic.twitter.com/E2wQD0OK2b — Antidisturbios (@FuerzasDelOrden) January 25, 2020

Batalla campal entre ultras de Valencia y Barcelona en los alrededores de Mestalla hoy.

IG elias_muñoz_oficial pic.twitter.com/liNeMKMTgN — The Tifo Show! (@Ultramaniaticos) January 25, 2020

Перед матчем проти Барселони Валенсія мала у своєму активі 31 очко і посідала сьому сходинку у таблиці Прімери, каталонці йшли на першій сходинці, маючи в активі 43 пункти.

Раніше Факти ICTV розповідали, що в Італії на смерть збили фаната. В авто знаходилися ультрас його принципової команди. В результаті інциденту поліція заарештувала 25 осіб.