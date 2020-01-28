Арсенал та Шахтар погодили трансфер Матвієнка – ЗМІ

Шахтар та Арсенал владнали всі деталі можливого трансфера захисника збірної України Миколи Матвієнка.

Тепер вирішальне слово за канонірами, які поки не можуть вирішити, кому віддати перевагу: українцю чи іспанському захиснику Пабло Марі. Зараз футболіст Фламенго, який побував уже в Лондоні, перебуває в Бразилії.

Арсенал і бразильський гранд поки не дійшли згоди щодо умов його трансферу. Бразильці наполягають на негайному викупі гравця, а англійці хочуть оформити оренду футболіста до кінця сезону з правом можливої покупки.

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Раніше повідомлялося, що лондонці хочуть орендувати Матвієнка до кінця сезону з обов’язковим правом викупу за 22 млн фунтів.

Нинішній контракт Матвієнка з Шахтарем розрахований до літа 2021 року.

Агент українця Юрій Данченко раніше розповів про хід перемовин з лондонським Арсеналом щодо трансферу Матвієнка.

Джерело: zbirna.com

Фото: FC Shakhtar