Арсенал та Шахтар погодили трансфер Матвієнка – ЗМІ

Шахтар та Арсенал владнали всі деталі можливого трансфера захисника збірної України Миколи Матвієнка.
Тепер вирішальне слово за канонірами, які поки не можуть вирішити, кому віддати перевагу: українцю чи іспанському захиснику Пабло Марі. Зараз футболіст Фламенго, який побував уже в Лондоні, перебуває в Бразилії.
Арсенал і бразильський гранд поки не дійшли згоди щодо умов його трансферу. Бразильці наполягають на негайному викупі гравця, а англійці хочуть оформити оренду футболіста до кінця сезону з правом можливої покупки.
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Раніше повідомлялося, що лондонці хочуть орендувати Матвієнка до кінця сезону з обов’язковим правом викупу за 22 млн фунтів.
Нинішній контракт Матвієнка з Шахтарем розрахований до літа 2021 року.
Агент українця Юрій Данченко раніше розповів про хід перемовин з лондонським Арсеналом щодо трансферу Матвієнка.
Джерело: zbirna.com
Фото: FC Shakhtar