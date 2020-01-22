Арсенал хоче оформити перехід Матвієнка до лютого – агент

Агент українського футболіста донецького Шахтаря Миколи Матвієнка Юрій Данченко розповів про хід перемовин з лондонським Арсеналом щодо трансферу гравця.
— Протягом останнього часу ми з колегами постійно контактуємо з представниками Арсеналу, проводимо зустрічі. Довірені особи канонірів вже зв’язувалися з Шахтарем, і ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними. Гірники не так часто продають вихованців своєї академії в провідні клуби Європи, тому для них цей трансфер може стати багато в чому знаковим. Подивимося, як будуть розвиватися події далі, але Арсенал хоче здійснити операцію до 1-го лютого — в нинішнє трансферне вікно, – зазначив Данченко.
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Про інші деталі ймовірного трансферу та суму переходу Данченко не розповідає.
У поточному сезоні 23-річний Матвієнко забив 1 м’яч і зробив 1 гольову передачу в 21-му матчі.
Нагадаємо, 20 грудня лондонський Арсенал очолив колишній асистент Хосепа Гвардіоли Мікель Артета.
Фото: FC Shakhtar
Джерело: Zbirna.com