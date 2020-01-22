Арсенал хоче оформити перехід Матвієнка до лютого – агент

Агент українського футболіста донецького Шахтаря Миколи Матвієнка Юрій Данченко розповів про хід перемовин з лондонським Арсеналом щодо трансферу гравця.

— Протягом останнього часу ми з колегами постійно контактуємо з представниками Арсеналу, проводимо зустрічі. Довірені особи канонірів вже зв’язувалися з Шахтарем, і ми сподіваємося, що ці переговори будуть успішними. Гірники не так часто продають вихованців своєї академії в провідні клуби Європи, тому для них цей трансфер може стати багато в чому знаковим. Подивимося, як будуть розвиватися події далі, але Арсенал хоче здійснити операцію до 1-го лютого — в нинішнє трансферне вікно, – зазначив Данченко.