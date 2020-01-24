Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета на прес-конференції перед матчем 1/16 Кубка Англії проти Борнмута відповів на запитання журналістів.

Зокрема ЗМІ цікавило питання трансферної політики канонірів та шанси на перехід захисника Шахтаря та збірної України Миколи Матвієнка.

— Я не збираюся публічно обговорювати будь-які чутки. Коли у нас з’являються новини, ми про них вам розповідаємо. Ми розглядаємо різні позиції, які потребують підсилення. На даний момент ситуація 50 на 50, оскільки це трансферне вікно дуже і дуже складне. Я лише хочу, щоб до нас приєднався хтось, хто дійсно зможе покращити наш рівень, – сказав Артета.

Раніше стало відомо, що донецький Шахтар оцінив Матвієнка в 30 млн фунтів. Проте лондонський клуб не готовий платити таку суму відразу і готовий орендувати футболіста до кінця сезону з обов’язковим правом викупу за 22 млн фунтів.

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Нинішній контракт Матвієнка з Шахтарем розрахований до літа 2021 року.

Раніше агент Матвієнка підтвердив хід перемовин з лондонським Арсеналом щодо переходу українця.

Джерело: Arsenal, Evening Standard