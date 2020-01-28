Хавбек Крістіан Еріксен став гравцем міланського Інтера. Контракт з 27-річним данським захисником італійський клуб підписав до червня 2023 року.
Сума трансферу футболіста залишається невідомою, але раніше повідомлялося, що Інтер заплатить лондонському Тоттенгему €15 млн та ще €5 млн як бонус.
Читайте: Арсенал та Шахтар погодили трансфер Матвієнка – ЗМІ
У нинішньому сезоні датчанин зіграв 28 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, забивши три м’ячі і зробивши три результативні передачі.
| FOTO@ChrisEriksen8 #WelcomeChristian #NotForEveryone pic.twitter.com/CTj9NeRBH9
— Inter (@Inter) January 28, 2020
Всього за шпор Еріксен провів 305 матчів, забив 69 голів та зробив 89 асистів. У складі лондонського клубу данець дістався до фіналу Ліги чемпіонів, де шпори поступилися Ліверпулю.
Наразі Інтер посідає другу сходинку в Серії А, відстаючи від лідера Ювентуса на три очки.
Раніше Факти ICTV писали, що Реал Мадрид вперше за 100 днів очолив турнірну таблицю Ла Ліги.
Джерело: Inter
Фото: Inter