Хавбек Крістіан Еріксен став гравцем міланського Інтера. Контракт з 27-річним данським захисником італійський клуб підписав до червня 2023 року.

Сума трансферу футболіста залишається невідомою, але раніше повідомлялося, що Інтер заплатить лондонському Тоттенгему €15 млн та ще €5 млн як бонус.

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У нинішньому сезоні датчанин зіграв 28 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, забивши три м’ячі і зробивши три результативні передачі.

Всього за шпор Еріксен провів 305 матчів, забив 69 голів та зробив 89 асистів. У складі лондонського клубу данець дістався до фіналу Ліги чемпіонів, де шпори поступилися Ліверпулю.

Наразі Інтер посідає другу сходинку в Серії А, відстаючи від лідера Ювентуса на три очки.

Раніше Факти ICTV писали, що Реал Мадрид вперше за 100 днів очолив турнірну таблицю Ла Ліги.

Джерело: Inter

Фото: Inter