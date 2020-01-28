Спортсменка довела, що допінг до неї потрапив після контакту з чоловіком

Одинадцятиразова чемпіонка світу з греблі на каное Лоренс Венсан-Лапуант, яка у серпні 2019 року провалила допінг-тест, довела, що заборонена речовина лігандрол потрапила в її організм після контакту з бойфрендом.
Спортсменка здала позитивну допінг-пробу перед стартом чемпіонату світу у греблі на байдарках та каное, який проходив в Угорщині. Венсан-Лапуант від початку заперечувала свою провину і не визнавала, що пішла на вживання допінгу свідомо.
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Спортсменка заявила, що все сталося під час інтенсивного обміну рідинами з її колишнім хлопцем.
Аналіз волосся хлопця підтвердив наявність лігандролу в його організмі. Також він зізнався, що вживав інший заборонений препарат – SR9011.
Таким чином, канадська спортсменка зможе поїхати на Олімпійські ігри в Токіо.
Раніше Факти ICTV писали, що українська легкоатлетка Катерина Табашник дискваліфікована за вживання допінгу.
Джерело: Yahoo