Спортсменка довела, що допінг до неї потрапив після контакту з чоловіком

Одинадцятиразова чемпіонка світу з греблі на каное Лоренс Венсан-Лапуант, яка у серпні 2019 року провалила допінг-тест, довела, що заборонена речовина лігандрол потрапила в її організм після контакту з бойфрендом.

Спортсменка здала позитивну допінг-пробу перед стартом чемпіонату світу у греблі на байдарках та каное, який проходив в Угорщині. Венсан-Лапуант від початку заперечувала свою провину і не визнавала, що пішла на вживання допінгу свідомо.

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Спортсменка заявила, що все сталося під час інтенсивного обміну рідинами з її колишнім хлопцем.

Аналіз волосся хлопця підтвердив наявність лігандролу в його організмі. Також він зізнався, що вживав інший заборонений препарат – SR9011.

Таким чином, канадська спортсменка зможе поїхати на Олімпійські ігри в Токіо.

Раніше Факти ICTV писали, що українська легкоатлетка Катерина Табашник дискваліфікована за вживання допінгу.

Джерело: Yahoo

Фото: Laurence Vincent Lapointe