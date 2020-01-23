PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

WADA запускає новий модуль системи ADAMS для посилення контролю допінг-тестів

WADA оголосило про запуск нового центру тестування, який є модулем ADAMS. Його мета допомогти посилити контроль за проведенням тестів спортсменів міжнародними антидопінговими організаціями.

Новий модуль замінить версію ADAMS Classic TDP, яка працює вже кілька років і потребує модернізації.

— WADA впевнене, що її новий центр тестування допоможе зміцнити програми допінг-контролю у всьому світі. Цей новий модуль є частиною проекту ADAMS Next Gen, який можна назвати одним із стратегічних пріоритетів WADA. Він передбачає повне перебудування системи ADAMS, – сказав генеральний директор WADA Олів’є Нігглі.

Також зазначається, що оновлений модуль поліпшить цілісність і точність переданих даних в системі ADAMS. Він зменшить людський фактор, що призведе до скорочення числа помилок і при цьому забезпечить збільшення швидкості передачі звітів.

Читайте: Українська легкоатлетка Табашник дискваліфікована за допінг

ADAMS – це система антидопінгового адміністрування та менеджменту, яка є одним з головних інструментів WADA у боротьбі з допінгом. Ця система призначена для управління базою даних, яка є інтернеті. Всі спортсмени, які входять до національної та міжнародної федерації, повинні заповнювати інформацію в системі про своє місцезнаходження. Ця інформація необхідна допінг-офіцерам, щоб вони могли в будь-який момент приїхати до атлета для забору проб.

Нагадаємо, WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію.

Джерело: WADA

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка