WADA запускає новий модуль системи ADAMS для посилення контролю допінг-тестів

WADA оголосило про запуск нового центру тестування, який є модулем ADAMS. Його мета допомогти посилити контроль за проведенням тестів спортсменів міжнародними антидопінговими організаціями.

Новий модуль замінить версію ADAMS Classic TDP, яка працює вже кілька років і потребує модернізації.

— WADA впевнене, що її новий центр тестування допоможе зміцнити програми допінг-контролю у всьому світі. Цей новий модуль є частиною проекту ADAMS Next Gen, який можна назвати одним із стратегічних пріоритетів WADA. Він передбачає повне перебудування системи ADAMS, – сказав генеральний директор WADA Олів’є Нігглі.

Також зазначається, що оновлений модуль поліпшить цілісність і точність переданих даних в системі ADAMS. Він зменшить людський фактор, що призведе до скорочення числа помилок і при цьому забезпечить збільшення швидкості передачі звітів.

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ADAMS – це система антидопінгового адміністрування та менеджменту, яка є одним з головних інструментів WADA у боротьбі з допінгом. Ця система призначена для управління базою даних, яка є інтернеті. Всі спортсмени, які входять до національної та міжнародної федерації, повинні заповнювати інформацію в системі про своє місцезнаходження. Ця інформація необхідна допінг-офіцерам, щоб вони могли в будь-який момент приїхати до атлета для забору проб.

Нагадаємо, WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію.

Джерело: WADA