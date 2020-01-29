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Факти / Спорт

Манчестер Сіті поступився МЮ, але пройшов у фінал Кубка ліги

Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед зустрічалися в рамках другого півфінального матчу Кубку англійської ліги. Зустріч пройшла у Манчестері на стадіоні Етіхад та завершилася з рахунком 0:1 на користь Манчестер Юнайтед.

Рахунок у матчі відкрив Неманья Матич на 35-ій хвилині матчу. На 76-ій хвилині він отримав червону картку, тому команда залишилась у меншості.

Футболісти Манчестер Сіті у матчі не відзначилися забитими голами.

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Нагадаємо, у першому матчі на Олд Траффорд перемогу з рахунком 3:1 святкували Манчестер Сіті. Тому у фінал за сумою двох матчів вийшли підопічні Хосепа Гвардіоли, які зіграють з Астон Віллою.

Вирішальний матч Кубка англійської ліги відбудеться 1 березня 2020 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Ліверпуль обіграв Манчестер Юнайтед завдяки голам Ван Дейка та Салаха.

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