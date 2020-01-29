Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт після спроб знайти себе у футболі перейшов на музику.
Ямайський спортсмен разом з реггі-гуртом Ultimate Rejects з Тринідаду випустив спільний трек під назвою Energy To Burn (Remix). Болт активно брав участь у розробці треку.
Трек вийшов у жанрі карибської музики – сока (soca). Болт зізнався, що захопився цим жанром після смерті його друга і колишнього спортсмена Джермейна Мейсона в автокатастрофі у квітні 2017 року.
Читайте: У музеї мадам Тюссо з’явиться воскова копія Мохаммеда Салаха
Раніше Усейн Болт поділився у соцмережах радісною звісткою, що невдовзі стане батьком. Спортсмен та його дівчина Касі Беннетт чекають на первістка.
Джерело: UrbanIslandz
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+