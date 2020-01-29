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Факти / Спорт

Усейн Болт випустив спільний трек з реггі-гуртом Ultimate Rejects

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт після спроб знайти себе у футболі перейшов на музику.

Ямайський спортсмен разом з реггі-гуртом Ultimate Rejects з Тринідаду випустив спільний трек під назвою Energy To Burn (Remix). Болт активно брав участь у розробці треку.

Трек вийшов у жанрі карибської музики – сока (soca). Болт зізнався, що захопився цим жанром після смерті його друга і колишнього спортсмена Джермейна Мейсона в автокатастрофі у квітні 2017 року.

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Раніше Усейн Болт поділився у соцмережах радісною звісткою, що невдовзі стане батьком. Спортсмен та його дівчина Касі Беннетт чекають на первістка.

Джерело: UrbanIslandz

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