Сербський тенісист Новак Джокович вийшов до фіналу Australian Open 2020.

У матчі 1/2 фіналу фіналу турніру Джокович у трьох сетах обіграв швейцарського тенісиста Роджера Федерера – 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.

Гра тривала 2 години та 18 хвилин, за які Федерер зробив 15 подач на виліт та припустився трьох подвійних помилок, у Джоковича – 11 ейсів та одна подвійна помилка.

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Після цього матчу рахунок в очних протистояннях між тенісистами став 29 – 23 на користь серба.

У фіналі Australian Open – 2020 Джокович захищатиме звання чемпіона в матчі з переможцем протистояння Домінік Тім – Александр Зверєв.

У жіночому фіналі зустрінуться іспанка Гарбінє Мугуруса та американка Софія Кенін.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку на стадії третього кола турніру, поступившись іспанській тенісистці Гарбіньї Мугурусі.