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Факти / Спорт

Австралійський крикетист знявся з Кубка світу через напад мавпи

Австралійський крикетист Джейк Фрейзер-МакГурк, який виступає за команду U-19, достроково покинув Кубок світу через напад мавпи.

Інцидент трапився під час візиту команди до природного заповідника, де спортсмена атакувала мавпа, яка роздерла 17-річному Фрейзеру-МакГурку обличчя.

— Гадаю, цей інцидент став для мене хорошим уроком, що не слід надто близько наближуватися до вольєру з тваринами. З нетерпінням чекаю, коли закінчу лікування і повернуся на поле, – заявив Джейк.

Тепер спортсмена відправлять на курс лікування, який не сумісний зі змагальною діяльністю.

 

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У чвертьфіналі команда Австралії поступилася Індії, що позбавило її шансів на титул. На австралійців очікує ще гра з командою Пакистану або Афганістану, у випадку успіху вони можуть фінішувати п’ятими.

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Фрейзер-МакГурк виступає за австралійський клуб Вікторія.

Раніше Факти ICTV писали, що напівоголена модель Кінсі Воланскі вибігла на гірськолижну трасу з плакатом.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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