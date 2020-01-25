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Факти / Спорт

Світоліна поступилася Мугурусі на Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася іспанці Гарбіньї Мугурусі в матчі третього кола на Australian Open 2020.

Матч тривав годину і вісім хвилин. Українка зробила 12 невимушених помилок, тому практично без боротьби програла перший сет, віддавши дві своїх подачі.

Вже у другій партії Еліна Світоліна після програних двох подач була близька до брейку, але Гарбінья Мугуруса взяла два розіграші та виграла матч.

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Таким чином, тенісистка не вийшла до 1/8 фіналу Australian Open 2020.

За результатами матчу Україна залишилася без представниць на Australian Open. Раніше з одиночних змагань вилетіли Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.

Раніше Факти ICTV писали, що перша ракетка світу попався на допінгу та пропустить Australian Open.

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