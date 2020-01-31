Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс зіграють у фінальному матчі за звання чемпіона НФЛ – Супербоулі 2020. Зустріч пройде в ніч з 2-го на 3-є лютого у Маямі (США) на арені Hard Rock Stadium.

Початок матчу о 01.30 за київським часом.

Вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Viasat Sport. Також зустріч можна буде подивитися завдяки трансляції на NFL Game Pass та FoxSports.

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НФЛ пропонує два види підписок: $22,99 та $29,99. Друга відрізняється від першої можливістю перегляду матчів регулярного сезону 2019, драфту НФЛ-2020 та документальних фільмів.

На FoxSports можна подивитися гру безкоштовно, створивши аккаунт на сайті або у додатку, який доступний для завантаження в магазинах App Store та Google Play.

Вперше в історії Супербоула хедлайнерами стануть дві латиноамериканські співачки Шакіра та Дженніфер Лопес. Музичне шоу традиційно очікується у перерві матчу, але буде відрізнятися від попередніх років.