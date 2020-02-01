Ліверпуль приймав Саутгемптон у матчі 25-го туру англійської Прем’єр-лигі. Зустріч пройшла у Ліверпулі на стадіоні Енфілд та завершилася перемогою господарів з рахунком 4:0.

Перший тайм матчу минув без голів. Хороший момент мав Мохаммед Салах, але його удар заблокували захисники, а ось удар Вірджила ван Дейка був заслабким.

Читайте: Манчестер Сіті поступився МЮ, але пройшов у фінал Кубка ліги

По перерві мерсисайдці активувалися і це вилилось у гол. На 47-й хвилині Роберто Фірміно відпасував на Алекса Окслейд-Чемберлена, який точно пробив у нижній лівий кут воріт.

Перевагу червоних подвоїв капітан Джордан Хендерсон, який замкнув передачу Фірміно на 60-й хвилині. До розгромного рахунку довів Мохаммед Салах, який скористався чудовою передачею в штрафну від Хендерсона.

Вже в доданий час Салах оформив дубль, забивши у пусті ворота з пасу від Фірміно.

Після 25-ти турів Ліверпуль продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 73 очки. Саутгемптон (31) йде одинадцятим.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 18-го туру АПЛ Ліверпуль впевнено обіграв Вест Гем.