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Світоліна стала четвертою ракеткою світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна попри поразку у третьому колі Australian Open 2020 посіла четверте місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліній вдалося піднятися завдяки провалу японки Наомі Осаки, яка не змогла захистити торішній успіх у Мельбурні і скотилася на десяту позицію.

Перша сходинка рейтингу за австралійкою Ешлі Барті, другою йде румунка Сімона Халеп, третя – представниця Чехії Кароліна Плішкова.

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До топ-10 увірвалася цьогорічна сенсаційна переможниця Australian Open 2020 американка Софія Кенін. Вона стрімко перемістилася з 15 на 7 позицію.

Світоліна стала четвертою ракеткою світу

Друга ракетка України Даяна Ястремська покинула топ-25 і тепер посідає 26 сходинку, Катерина Козлова – 87. Інші українські тенісистки за межами топ-100 рейтингу.

Нагадаємо, Світоліна поступилася у третьому колі Australian Open 2020 майбутній фіналістці турніру Мугурусі.

Джерело: WTA

Фото: Dreamstime

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