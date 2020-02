Новак Джокович виграв Australian Open 2020

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Australian Open 2020. У фіналі він переміг австрійця Домініка Тіма.

Домінік Тім – Новак Джокович 2:3 (4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6).

Новак Джокович розпочав поєдинок, зробивши ранній брейк. Це дозволило йому зробити рахунок 4:1. Домінік Тім зумів відігратися, але в 10-му геймі на подачі австрійця Новак виграв сет.

У наступних двох сетах кращою була ситуація у суперника Джоковича, але у четвертому він зібрався і увосьме здобув перемогу.

The king has returned 👑

After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020