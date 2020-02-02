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Факти / Спорт

Новак Джокович виграв Australian Open 2020

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Australian Open 2020. У фіналі він переміг австрійця Домініка Тіма.

Домінік Тім – Новак Джокович 2:3 (4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6).

Новак Джокович розпочав поєдинок, зробивши ранній брейк. Це дозволило йому зробити рахунок 4:1. Домінік Тім зумів відігратися, але в 10-му геймі на подачі австрійця Новак виграв сет.

У наступних двох сетах кращою була ситуація у суперника Джоковича, але у четвертому він зібрався і увосьме здобув перемогу.

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Для Новака Джоковича це 17-й титул на турнірах серії Гренд Слем. Також з нового тижня серб повернеться на першу сходинку рейтингу ATP.

Нагадаємо, Джокович вийшов до фіналу Australian Open 2020, обігравши Роджера Федерера.

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