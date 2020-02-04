Дівчина-боксер ледь не поплатилася свободою за поцілунок з подругою на Мальдівах

Боксер з англійського Ньюкасл-апон-Тайн Ейпріл Хантер виклала у соцмережі фото поцілунку зі своєю коханою під час відпочинку на Мальдівських островах.

Знімок був зроблений на Мальдівах, де одностатеве кохання заборонене відповідно до ісламського шаріату. Іслам – державна релігія на островах Індійського океану.

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Спершу 24-річна Хантер виклала знімок, перебуваючи на островах, але через побоювання рідних та друзів видалила публікацію та перезалила її після повернення до Великої Британії.

— Досі нелегально бути людиною нетрадиційної сексуальної орієнтації на Мальдівах та в інших мусульманських країнах. У наш час – це божевілля. У будь-якому випадку, ось, що ми думаємо з цього приводу, – підписала пост з фото Ейпріл.

Наразі фото знову видалене з соцмереж. Вочевидь дівчина побоюється можливих санкцій. Адже за місцевими законами, за прояв одностатевого кохання на Мальдівах передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з можливістю побиття винного.

До речі, президент найтитулованішого клубу НБА Голден Стейт Ворріорз одружився з чоловіком.

Фото: April Hunter