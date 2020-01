Президент команди НБА Голден Стейт Ворріорс Рік Велтц одружився зі своїм партнером Тоддом Гейджом.

Скромна церемонія пройшла у Сан-Франциско. На ній були присутні лише найближчі друзі та родичі молодят.

Читайте: Баскетболіст НБА не стримав сліз під час зустрічі з мамою, яку не бачив 3 роки

Вейтц зробив камінг-аут у 2011 році, коли був у кріслі президента Фінікс Санз. Тоді він став першим відкритим геєм серед топ-менеджерів Національної баскетбольної ліги.

At 11am today in the Mayor’s office at SF City Hall, Mayor @LondonBreed married Rick Welts and Todd Gage. It was a good day, nine years in the making! pic.twitter.com/NiiVN255eG

— Rick Welts (@RickWelts) January 11, 2020