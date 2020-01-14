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Факти / Спорт

Президент найтитулованішого клубу НБА одружився з чоловіком

Президент команди НБА Голден Стейт Ворріорс Рік Велтц одружився зі своїм партнером Тоддом Гейджом.

Скромна церемонія пройшла у Сан-Франциско. На ній були присутні лише найближчі друзі та родичі молодят.

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Вейтц зробив камінг-аут у 2011 році, коли був у кріслі президента Фінікс Санз. Тоді він став першим відкритим геєм серед топ-менеджерів Національної баскетбольної ліги.

Під час керівництва Вейтца Голден Стейт п’ять разів поспіль виходив у фінал НБА і тричі ставав чемпіоном. Всього у воїнів шість чемпіонств в НБА.

Раніше колишня шоста ракетка світу Суарес-Наварро зробила камінг-аут.

Фото: Todd Gage

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