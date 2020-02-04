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Факти / Спорт

Ліверпуль завдяки автоголу пройшов до 1/8 фіналу Кубка Англії

Ліверпуль та Шрусбері Таун зустрічалися в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії. Зустріч пройшла у Ліверпулі на стадіоні Енфілд та завершилася з рахунком 1:0 на користь Ліверпуля.

Під час першого тайму жодна команда не відзначилася забитими голами. У другому таймі рахунок ледь не відкрили гравці Шрусбері Таун, але суддя не зарахував гол через офсайд.

Рахунок у матчі відкрив Ро-Шон Вільямс (Шрусбері Таун) на 72 хвилині. Він забив м’яч у сітку власних воріт.

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Нагадаємо, це був матч перегравання, оскільки під час першого команди розійшлися нічиєю з рахунком 2:2.

Таким чином, здобувши перемогу, Ліверпуль вийшов до 1/8 Кубку Англії.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вирішив не переривати свою відпустку і дивився матч по ноутбуку.

Таким чином він хотів привернути увагу FA до проблеми перевантаженості календаря і більш ретельного його планування.

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