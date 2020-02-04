Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп буде дивитися перегравання матчу 1/16 фіналу Кубка Англії між Ліверпулем та Шрусбері Таун по ноутбуку.

Керувати мерсисайдцями буде коуч U-23 Ліверпуля Ніл Крітчлі. А основа разом з Юргеном Клоппом піде на невеличкі зимові канікули, які АПЛ ввела вперше в історії.

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Позиція Клоппа не брати участь в грі принципова – таким чином він хоче привернути увагу FA до проблеми перевантаженості календаря і більш ретельного його планування.

Перегравання матчу 1/16 фіналу Кубка Англії між Ліверпулем та Шрусбері Таун відбудеться 4 лютого о 21.45. Перший матч завершився нічиєю з рахунком 2:2.

Нагадаємо, у матчі 25-го туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на своєму полі знищив Саутгемптон.