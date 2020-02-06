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Факти / Спорт

Чемпіонку Australian Open-2017 у міксті дискваліфікували за допінг

Американська тенісистка Ебігейл Спірс отримала бан на 22 місяці за порушення антидопінгових правил.

Спортсменка здала позитивний допінг-тест 31 серпня 2019 року на US Open.

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В її пробі виявили сліди тестостерону, прастерону та їхніх метаболітів. Дискваліфікація 38-річної Спірс набула чинності 7 листопада 2019 року і триватиме до 6 вересня 2021 року.

Спірс є переможницею турніру Grand Slam Australian Open 2017 року у змішаному парному розряді.

Нагадаємо, перша ракетка світу у парному розряді Роберт Фара попався на допінгу. В його пробі виявили заборонену речовину болденон. Окрім Фари попався на допінгу 78-а ракетка світу чилійський тенісист Ніколас Харрі.

Джерело: ESPN

Фото: Getty Images

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