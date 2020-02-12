Мальдіні хоче, щоб Шевченко очолив Мілан – Calciomercato

Італійський Мілан розглядає кандидатуру головного тренера збірної України Андрія Шевченка на посаду керманича россонері.

Варіант з призначенням 43-річного українського фахівця на пост коуча команди особисто підтримує технічний директор клубу та екс-партнер Шевченка по команді Паоло Мальдіні.

Наразі Мілан активно шукає тренера, який замінить Стефано Піолі на сезон-2020/21.

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У жовтні 2019 року кілька ЗМІ писали про можливе призначення Шевченка у Мілані. Серед умов українця була можливість поєднання роботи у клубі та у збірній України з футболу, яку він наразі очолює.

Шевченко захищав кольори Мілана з 1999 року по 2006 рік, в сезоні-2008/09 россонері його орендували у Челсі.

Наразі Мілан після 23 турів посідає десяту сходинку, маючи в активі 32 очки. У наступному турі Мілан на Сан-Сіро прийме Торіно. Гра відбудеться 17 лютого.

Нагадаємо, Мілан вирвав у Торіно путівку до півфіналу Кубка Італії.

Джерело: Calciomercato