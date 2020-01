Мілан пройшов до півфіналу Кубка Італії, перемігши в 1/4 турніру Торіно з рахунком 4:2.

Мілан відкрив рахунок на 12 хвилині зусиллями Бонавентури, але ще до перерви Торіно зрівняв рахунок. Зробив це Бремера – 1:1.

Цей же футболіст вивів команду із Турина вперед у другій половині гри на 71 хвилині – 1:2.

Мілан був близький до вильоту з Кубка Італії, але гол Чалханоглу на 90+1 хвилині перевів гру в овертайм – 2:2.

У додатковий час “россонері” виявилися сильнішими, Хакан Чалханоглу та Ібрагімович оформили переконливу перемогу – 4:2.

Look at Ibrahimović’s movement & how he asks for the ball man! 👑❤️🖤

Piatek just waits for it then falls… pic.twitter.com/RiB5dBv59m

— Ⅲ (@Semprista) January 29, 2020