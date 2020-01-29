Мілан пройшов до півфіналу Кубка Італії, перемігши в 1/4 турніру Торіно з рахунком 4:2.

Мілан відкрив рахунок на 12 хвилині зусиллями Бонавентури, але ще до перерви Торіно зрівняв рахунок. Зробив це Бремера – 1:1.

Цей же футболіст вивів команду із Турина вперед у другій половині гри на 71 хвилині – 1:2.

Мілан був близький до вильоту з Кубка Італії, але гол Чалханоглу на 90+1 хвилині перевів гру в овертайм – 2:2.

У додатковий час “россонері” виявилися сильнішими, Хакан Чалханоглу та Ібрагімович оформили переконливу перемогу – 4:2.

Look at Ibrahimović’s movement & how he asks for the ball man! 👑❤️🖤 Piatek just waits for it then falls… pic.twitter.com/RiB5dBv59m — Ⅲ (@Semprista) January 29, 2020

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В 1/2 свої путівки вже завоювали також Ювентус і Наполі. Ім’я останнього півфіналіста стане відомо завтра, у поєдинку між Інтером і Фіорентиною.

Як відомо, швед Златан Ібрагімович став гравцем італійського Мілана 27 грудня 2019 року.

Фото: AC Milan