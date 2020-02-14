Манчестер Сіті виключено з Ліги чемпіонів на 2 сезони – УЄФА

Манчестер Сіті відсторонено від Ліги чемпіонів на два наступних сезони (тобто сезони 2020/21 та 2021/22) за порушення правил фінансового фейр-плей.

Також на клуб накладено штраф у розмірі €30 млн після того, як було встановлено, що Сіті ввів в оману УЄФА і порушив правило фінансового фейр-плей.

Містяни серйозно порушили правила ліцензування та фінансового фейр-плей, значно завищуючи спонсорські доходи у своїх звітах у період з 2012 по 2016 роки.

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Відповідне рішення Судової палати Манчестер Сіті може оскаржити у Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні. Якщо Сіті скористається цим правилом, то повний текст рішення Судової палати не буде опубліковано до остаточного рішення CAS.

Також на даному етапі в УЄФА зазначили, що відмовляють від коментарів.

До речі, компанія Soccerex склала рейтинг топ-100 найбільш фінансово стабільних клубів планети.