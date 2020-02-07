З Ліверпуля зняли обвинувачення у справі про шпигунство та крадіжку даних Сіті

Футбольна асоціація Англії (FA) закрила розслідування щодо Ліверпуля у справі про злом скаутської системи Манчестер Сіті.

Керівництво Манчестер Сіті намагалося довести, що представники мерсисайдців зламали комп’ютерну базу даних зі звітами скаутів.

— Ми уважно вивчили отримані докази від обох сторін. Було ухвалено рішення не давати хід цій справі через давність обвинувачення і домовленості сторін. Рішення про розслідування може бути переглянуте, якщо з’являться нові факти або інформація, – йдеться в заяві Асоціації.

Ліверпуль заплатив Манчестер Сіті 1 млн фунтів стерлінгів компенсації після звинувачень, пред’явлених ще у 2013 році.

Читайте: Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії-2019/20: стали відомі результати

Нагадаємо, у 2013 році містяни найняли експертів з комп’ютерного шпіонажу та встановили, що їхню систему зламали. За рік до інциденту на роботу в Ліверпуль з Сіті перейшло три скаути, які понад сотню разів входили в систему Сіті Scout7.

До речі, футболісти Ліверпуля отримають майже €5 млн у випадку перемоги в АПЛ.