ПСЖ на першому місці у рейтингу фінансово стабільних клубів, Шахтар у топ-30

Компанія Soccerex склала рейтинг топ-100 найбільш фінансово стабільних клубів планети. Під час розрахунку індексу враховувалися наступні показники: трансферна вартість гравців, матеріальні активи, грошові кошти, потенційні інвестиції та чиста заборгованість.
Очолив рейтинг французький ПСЖ з індексом 5.32. До трійки також потрапили Манчестер Сіті (5.20) та мюнхенська Баварія (3.89).
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Топ-10 найбільш фінансово стабільних клубів:
- 1. ПСЖ – 5,32
- 2. Манчестер Сіті – 5.20
- 3. Баварія – 3.89
- 4. Тоттенгем Готспур – 3.45
- 5. Реал Мадрид – 3.33
- 6. Арсенал Лондон – 3.15
- 7. Челсі – 2.90
- 8. Ліверпуль – 2.61
- 9. Ювентус – 2.20
- 10. Боруссія Дортмунд – 2.15
Донецький Шахтар посів у рейтингу 30 сходинку з рейтингом 1.05. Склад гірників оцінили у €137.4 млн, а активи клубу – €169.8 млн. Потенційне інвестування власника клубу оцінено в €169 млн.
У дослідженні компанія Soccerex використовувала дані УЄФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt і Hoovers.
Також Факти ICTV писали, що ПСЖ готовий платити Кіліану Мбаппе €50 млн на рік.
Джерело: Soccerex