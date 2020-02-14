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Факти / Спорт

ПСЖ на першому місці у рейтингу фінансово стабільних клубів, Шахтар у топ-30

Компанія Soccerex склала рейтинг топ-100 найбільш фінансово стабільних клубів планети. Під час розрахунку індексу враховувалися наступні показники: трансферна вартість гравців, матеріальні активи, грошові кошти, потенційні інвестиції та чиста заборгованість.

Очолив рейтинг французький ПСЖ з індексом 5.32. До трійки також потрапили Манчестер Сіті (5.20) та мюнхенська Баварія (3.89).

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Топ-10 найбільш фінансово стабільних клубів:

  • 1. ПСЖ – 5,32
  • 2. Манчестер Сіті – 5.20
  • 3. Баварія – 3.89
  • 4. Тоттенгем Готспур – 3.45
  • 5. Реал Мадрид – 3.33
  • 6. Арсенал Лондон – 3.15
  • 7. Челсі – 2.90
  • 8. Ліверпуль – 2.61
  • 9. Ювентус – 2.20
  • 10. Боруссія Дортмунд – 2.15

Донецький Шахтар посів у рейтингу 30 сходинку з рейтингом 1.05. Склад гірників оцінили у €137.4 млн, а активи клубу – €169.8 млн. Потенційне інвестування власника клубу оцінено в €169 млн.

У дослідженні компанія Soccerex використовувала дані УЄФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt і Hoovers.

Також Факти ICTV писали, що ПСЖ готовий платити Кіліану Мбаппе €50 млн на рік.

Джерело: Soccerex

Фото: Dreamstime

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