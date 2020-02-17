Манчестер Сіті готує в CAS компромат на Ювентус та ПСЖ

Манчестер Сіті буде оскаржувати свою дворічну дискваліфікацію у єврокубках у CAS. Найбільш ймовірним результатом для чинних чемпіонів Англії може бути скорочення апеляції до одного року. Також є твердження, що Сіті взагалі може уникнути дискваліфікації, але заплатить величезний штраф.

Також містяни попросять Спортивний арбітражний суд переглянути спонсорські угоди французького ПСЖ та туринського Ювентуса.

Сіті вважає, що слідчий комітет УЄФА інакше відноситься до паризького клубу, адже ПСЖ так і не покарали за величезні трансферні угоди Неймара та Кіліана Мбаппе.

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Також Манчестер Сіті ставить під сумнів спонсорський контракт Ювентуса з компанією Jeep, яка належить сім’ї власника клубу Андреа Аньєллі та концерну Fiat. Аньєлі також є членом виконавчого комітету УЄФА, куди він, як вважається, привів президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі.

Відзначимо, що лише від автомобільного концерну спонсорські виплати б’янконері збільшилися на €24,9 млн.

Нагадаємо, Манчестер Сіті відсторонено від Ліги чемпіонів на два наступних сезони (тобто сезони 2020/21 та 2021/22) за порушення правил фінансового фейр-плей.

Джерело: The Athletic