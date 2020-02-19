УЄФА проведе нове розслідування проти Манчестер Сіті через спонсорів в Абу-Дабі

Манчестер Сіті може зіштовхнутися зі ще одним розслідуваннями зі сторони УЄФА, які збираються дослідити спонсорські угоди містян з 2016 року.

Зокрема, УЄФА планує дослідити контракт Манчестер Сіті з титульним спонсором – авіакомпанією Etihad Airways, яка належить шейху з правлячої сім’ї емірату Абу-Дабі Мохамеду бін-Зайєд аль-Нахайяну, брату шейха Мансура бін-Зайєд аль-Нахайяну, який є власником Манчестер Сіті.

УЄФА підозрює, що його зв’язок з арабськими компаніями ставить під сумнів справжність контракту клубу з Etihad Airways в період з 2016 по 2018 рік.

Організація хоче з’ясувати, чи відповідають угоди між клубом та авіакомпанією ринковій вартості, або ж власник Сіті вкладав гроші у клуб під виглядом комерційного спонсорства.

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У фінансових документах йдеться, що в сезоні-2015/16 в контракті містян з авіакомпанією була вказана сума в розмірі £67,5 млн, але насправді компанія виплатила лише близько £8 млн, а решта була переведена з боку іншої компанії шейха. Сумарна сума переказів склала $640 млн.

Виявлення нових фінансових махінацій стане серйозною перешкодою для манкуніанців в Спортивній арбітражному суді (CAS) при оскарженні вердикту щодо дискваліфікації з єврокоубків.

Раніше УЄФА відсторонив Сіті на два роки від єврокубків і оштрафував на €40 млн. Це рішення було винесено після аналізу фінансових звітів за період з 2012 по 2016 рік.