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Мессі, Салах, Стерлінг та Погба продемонстрували майстерність у крутій рекламі

Ліонель Мессі, Мохаммед Салах, Поль Погба та Рахім Стерлінг знялися у стильному відеоролику для компанії Pepsi.

Над створенням нового ролика працював режисер Генрі Сколфілд, який відомий своїми популярними відеокліпами для відомих світових  виконавців, зокрема Camila Cabello та Dua Lipa.

У ролику четвірка топових футболістів бореться за ковток, швидко змінюючи у кадрі один одного.

 

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Саундтреком для ролика була обрана енергійна композиція Presidente у виконанні WOST та Жінетт Клодетт.

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Спершу компанія анонсувала вихід ролика відео, як футболісти намагаються утримати баночку з власним зображенням: Погба на краю склянки, Стерлінг балансує баночку на своїй лівій нозі, Салах досягнув ідеального балансу на м’ячі, а Мессі зумів утримувати дві банки одночасно.

 

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До речі, у Музеї мадам Тюссо у Лондоні з’явиться воскова копія Мохаммеда Салаха.

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