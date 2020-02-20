Ліонель Мессі, Мохаммед Салах, Поль Погба та Рахім Стерлінг знялися у стильному відеоролику для компанії Pepsi.

Над створенням нового ролика працював режисер Генрі Сколфілд, який відомий своїми популярними відеокліпами для відомих світових виконавців, зокрема Camila Cabello та Dua Lipa.

У ролику четвірка топових футболістів бореться за ковток, швидко змінюючи у кадрі один одного.

View this post on Instagram A post shared by Raheem Sterling (@sterling7) on Feb 20, 2020 at 12:07am PST

Саундтреком для ролика була обрана енергійна композиція Presidente у виконанні WOST та Жінетт Клодетт.

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Спершу компанія анонсувала вихід ролика відео, як футболісти намагаються утримати баночку з власним зображенням: Погба на краю склянки, Стерлінг балансує баночку на своїй лівій нозі, Салах досягнув ідеального балансу на м’ячі, а Мессі зумів утримувати дві банки одночасно.

View this post on Instagram A post shared by Pepsi Football (@pepsifootball) on Feb 18, 2020 at 4:30am PST

До речі, у Музеї мадам Тюссо у Лондоні з’явиться воскова копія Мохаммеда Салаха.