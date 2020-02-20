У Манчестер Сіті залишаються 2 реальні шанси зіграти в ЛЧ-2020/21, попри бан

Манчестер Сіті ще може зіграти у сезоні 2020/21 у Лізі чемпіонів, попри дворічну дискваліфікацію від УЄФА за порушення правил фінансового фейр-плей.

Містяни збираються подати апеляцію на це рішення до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. На час слухання Сіті може попросити призупинити рішення УЄФА до остаточного розгляду скарги.

— Це Дуже ймовірно і практично напевно, що Сіті буде домагатися тимчасового припинення заборони від CAS. Зараз це єдиний спосіб домогтися припинення дискваліфікації, оскільки у апеляції суду в Лозанні є виключне право відповідно до Статуту УЄФА, – вважає спортивний юрист Джон Мерзад.

View this post on Instagram A post shared by Manchester City (@mancity) on Jan 16, 2020 at 8:28am PST

Ще один спосіб, яким може скористатися Ман Сіті – це пришвидшення розгляду справи, щоб встигнути до старту жеребкування Ліги чемпіонів наступного сезону, але тоді обидві сторони матимуть обмаль часу на підготовку.

— Тимчасове призупинення бану більш імовірна, оскільки це дасть Сіті впевненість під час підготовки до повноцінних слухань без ризику пропустити Лігу чемпіонів-2020/21. Це було б прорахованою ставкою, хоча в разі невдачі нормальний судовий процес не почнеться до кінця повного циклу ЛЧ, – заявив редактор видання International Sports Law Journal Крістофер Фленаган.

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Експерти одностайні у думці, що при звичайному ході справи Спортивний арбітражний суд запустить розгляд апеляції Манчестер Сіті не раніше початку 2021 року.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що УЄФА відсторонив Манчестер Сіті від єврокубків на 2 роки за порушення правил фінансового фейр-плей. Містяни порушили правила ліцензування, значно завищуючи спонсорські доходи у звітах в період з 2012 по 2016 роки.