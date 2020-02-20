Сьогодні, 20 лютого, ФІФА опублікувала на своєму сайті оновлений рейтинг національних команд.
Збірна України, як і у грудні 2019 року, опинилася на 24-й сходинці у загальному рейтингу, а серед представників УЄФА – розташувалася на 15-му місці.
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Лідерство у рейтингу продовжує утримувати збірна Бельгії, слідом йде Франція та Бразилія.
Топ-10 рейтингу ФІФА:
- 1. Бельгія
- 2. Франція
- 3. Бразилія
- 4. Англія
- 5. Уругвай
- 6. Хорватія
- 7. Португалія
- 8. Іспанія
- 9. Аргентина
- 10. Колумбія
Збірна України зберегла свою позицію в оновленому рейтингу ФІФА / 5 фотографий
Суперники синьо-жовтих на стадії групового етапу Євро-2020 розташувалися на наступних позиціях: Нідерланди – 14-і, Австрія – 26-а.
Нагадаємо, у березні синьо-жовті проведуть два контрольні поєдинки на виїзді. Проти Франції Україна зіграє у Сен-Дені на стадіоні Стад-де-Франс, а проти Польщі – у Хожуві.
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