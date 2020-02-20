Сьогодні, 20 лютого, ФІФА опублікувала на своєму сайті оновлений рейтинг національних команд.

Збірна України, як і у грудні 2019 року, опинилася на 24-й сходинці у загальному рейтингу, а серед представників УЄФА – розташувалася на 15-му місці.

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Лідерство у рейтингу продовжує утримувати збірна Бельгії, слідом йде Франція та Бразилія.

Топ-10 рейтингу ФІФА:

1. Бельгія

2. Франція

3. Бразилія

4. Англія

5. Уругвай

6. Хорватія

7. Португалія

8. Іспанія

9. Аргентина

10. Колумбія



















Збірна України зберегла свою позицію в оновленому рейтингу ФІФА / 5 фотографий

Суперники синьо-жовтих на стадії групового етапу Євро-2020 розташувалися на наступних позиціях: Нідерланди – 14-і, Австрія – 26-а.

Нагадаємо, у березні синьо-жовті проведуть два контрольні поєдинки на виїзді. Проти Франції Україна зіграє у Сен-Дені на стадіоні Стад-де-Франс, а проти Польщі – у Хожуві.