Ліверпуль повторив переможний рекорд Манчестер Сіті

Обігравши Вест Гем Юнайтед на рідному Енфілді Ліверпуль підкорив чергове досягнення у чемпіонаті Англії.

Мерсисайдці виграли 21-ий поспіль поєдинок у рідних стінах, повторивши власний рекорд за кількістю домашніх перемог.

Чинний рекорд був встановлений ще в 1972 році, коли Ліверпуль очолював легендарний Білл Шенклі.

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Оновити його команда Клоппа зможе 7 березня в матчі проти Борнмута.

Також тріумф над молотобійцями дозволив червоним оформити вісімнадцяту поспіль перемогу у чемпіонаті, повторивши рекорд Манчестер Сіті сезону-2017/18.

— Ніколи не думав, що рекорд Сіті буде побитий або повторений. Але ми зробили це, і я не можу повірити, що це сталося, чесно. Подивіться, як грає Манчестер Сіті – це команда світового рівня! Ми повинні продовжувати перемагати, повинні бути добре готові до наступної гри, – сказав наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

Нагадаємо, на Енфілді Ліверпуль здобув важку перемогу над Вест Гемом, поступаючись до 68-ї хвилини у рахунку.