У матчі 27-го туру чемпіонату Англії Вест Хем зустрівся з Ліверпулем на стадіоні Енфілд.
Ліверпуль здобув перемогу з рахунком 3:2.
Рахунок на 9 хвилині матчу відкрив Джорджиньо Вейналдум, але за підсумком першого тайму Ліверпуль поступався Вест Гему 1:2.
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На 68-й хвилині Мохамед Салах зрівняв рахунок, а на 81-й Садьо Мане забив вирішальний м’яч.
Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці з 79-очками.
Нагадаємо, 18 лютого Атлетіко мінімально обіграв Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу, який пройшов у Мадриді на Ванда Метрополітано.
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