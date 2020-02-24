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Факти / Спорт

Ліверпуль знову закамбечив на Енфілді. Цього разу не встояв Вест Гем

У матчі 27-го туру чемпіонату Англії Вест Хем зустрівся з Ліверпулем на стадіоні Енфілд.

Ліверпуль здобув перемогу з рахунком 3:2.

Рахунок на 9 хвилині матчу відкрив Джорджиньо Вейналдум, але за підсумком першого тайму Ліверпуль поступався Вест Гему 1:2.

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На 68-й хвилині Мохамед Салах зрівняв рахунок, а на 81-й Садьо Мане забив вирішальний м’яч.

Ліверпуль продовжує лідирувати в турнірній таблиці з 79-очками.

Нагадаємо, 18 лютого Атлетіко мінімально обіграв Ліверпуль у першому матчі 1/8 фіналу, який пройшов у Мадриді на Ванда Метрополітано.

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