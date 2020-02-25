Матч Інтер – Лудогорець у Лізі Європи пройде без глядачів через коронавірус

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Інтером та болгарським Лудогорцем, який пройде на Сан-Сіро у Мілані 27 лютого, відбудеться без глядачів.

Таке рішення було ухвалено через спалах коронавірусу на півночі Італії.

Лудогорець опублікував рішення УЄФА на своєму сайті. Спершу болгарський клуб планував привезти на матч до Мілана 600 своїх вболівальників, які вже придбали квитки на літак.

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УЄФА зазначив, що стежить за ситуацією в північній частині Італії і негайно відреагує, якщо вона зміниться.

Також без глядачів пройде найближчий тур чемпіонату Італії у всіх дивізіонах, крім аматорських. Таким чином, вболівальники не побачать наживо гру 26-го туру між Ювентусом та Інтером.

Наразі в Італії зафіксовано сім летальних випадків від коронавірусу. Всього зареєстровано 230 випадків зараження.

Джерело: PFC Ludogorets