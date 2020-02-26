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Факти / Спорт

Марія Шарапова завершила кар’єру

Російська тенісистка Марія Шарапова вирішила завершити спортивну кар’єру.

Причиною такого рішення спортсменки стали часті травми, які заважали їй повернутися на попередній рівень.

— Як можна залишити позаду єдине життя, яке знаєш? Як можна піти з кортів, на яких тренувалася з дитинства, з гри, яку любиш. Гру, яка подарувала тобі сльози і радість. Спорт, в якому ти знайшла сім’ю і уболівальників, які були за тебе понад 28 років. Для мене це щось нове. Теніс, я говорю до побачення, – зізналася Шарапова.

За тенісну кар’єру 32-річна Шарапова виграла 39 турнірів WTA (36 – в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004.

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Також Шарапова є срібним призером Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді та однією з десяти тенісисток в історії, яка виграла усі турніри серії Grand Slam.

Раніше про завершення кар’єри оголосила данська тенісистка Каролін Возняцкі.

Джерела: NYT, Vanity Fair

Фото: Dreamstime

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