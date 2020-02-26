Марія Шарапова завершила кар’єру

Російська тенісистка Марія Шарапова вирішила завершити спортивну кар’єру.
Причиною такого рішення спортсменки стали часті травми, які заважали їй повернутися на попередній рівень.
— Як можна залишити позаду єдине життя, яке знаєш? Як можна піти з кортів, на яких тренувалася з дитинства, з гри, яку любиш. Гру, яка подарувала тобі сльози і радість. Спорт, в якому ти знайшла сім’ю і уболівальників, які були за тебе понад 28 років. Для мене це щось нове. Теніс, я говорю до побачення, – зізналася Шарапова.
За тенісну кар’єру 32-річна Шарапова виграла 39 турнірів WTA (36 – в одиночному розряді), включаючи Підсумковий чемпіонат WTA-2004.
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Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. Tennis—I’m saying goodbye.
Також Шарапова є срібним призером Олімпійських ігор 2012 року в одиночному розряді та однією з десяти тенісисток в історії, яка виграла усі турніри серії Grand Slam.
Раніше про завершення кар’єри оголосила данська тенісистка Каролін Возняцкі.