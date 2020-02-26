Марія Шарапова завершила кар’єру

Російська тенісистка Марія Шарапова вирішила завершити спортивну кар’єру.

Причиною такого рішення спортсменки стали часті травми, які заважали їй повернутися на попередній рівень.

— Як можна залишити позаду єдине життя, яке знаєш? Як можна піти з кортів, на яких тренувалася з дитинства, з гри, яку любиш. Гру, яка подарувала тобі сльози і радість. Спорт, в якому ти знайшла сім’ю і уболівальників, які були за тебе понад 28 років. Для мене це щось нове. Теніс, я говорю до побачення, – зізналася Шарапова.