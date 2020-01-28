Засвітила каблучку: Шарапова натякнула на весілля з другом принца Гаррі

Російська тенісистка Марія Шарапова виклала в Instagram-сторіc відео, як вона готує, і випадково засвітила каблучку з діамантом на безіменному пальці.

Був це натяк на майбутнє весілля Шарапової чи просто перстень – шанувальникам Марії залишається поки лише здогадуватися.

Спортсменка вже два роки зустрічається з 40-річним британським бізнесменом Александром Гілксом, який є засновником аукціонного будинку Paddle8.

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За час свого роману з Гілксом Шарапова не поділилася поки жодним спільним фото в соцмережах, на відміну від Гілкса.

View this post on Instagram A post shared by Alexander Gilkes (@gilkesa) on Feb 6, 2019 at 2:40am PST

Також Александр є хорошим другом принца Гаррі, з яким потоваришував під час навчання в Ітонському коледжі, де закрутив нетривалий роман з сестрою герцогині Кембриджської Кетрін – Піппою.

Гілкс раніше був одружений з дизайнером Мішею Нону. Разом вони були протягом 13 років, але їхній шлюб тривав лише 4 роки.

Раніше Факти ICTV писали, що форвард ПСЖ Неймар закрутив роман з 21-річною російською моделлю і актрисою реаліті-шоу Катериною Сафаровою.