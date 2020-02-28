Англійський клуб Ньюкасл Юнайтед заборонив персоналу та футболістам рукостискання на базі клубу.

Причина такої заборони – спалах коронавірусу у світі.

— На клубній базі є ритуал – все тиснуть один одному руки щоранку. Ми припинили це за порадою лікаря. На щастя, у нас є чудовий лікар, і він буде тримати нас в курсі того, що ми повинні робити. Ми, як і всі інші, постійно дивимося в телевізор, щоб дізнатися, місця розширення коронавірусу, і будемо сподіватися, що ситуація не погіршиться в країні, – розповів головний тренер сорок Стів Брюс.