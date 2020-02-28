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Факти / Спорт

Клуб АПЛ заборонив рукостискання на тренувальній базі через коронавірус

Англійський клуб Ньюкасл Юнайтед заборонив персоналу та футболістам рукостискання на базі клубу.

Причина такої заборони – спалах коронавірусу у світі.

— На клубній базі є ритуал – все тиснуть один одному руки щоранку. Ми припинили це за порадою лікаря. На щастя, у нас є чудовий лікар, і він буде тримати нас в курсі того, що ми повинні робити. Ми, як і всі інші, постійно дивимося в телевізор, щоб дізнатися, місця розширення коронавірусу, і будемо сподіватися, що ситуація не погіршиться в країні, – розповів головний тренер сорок Стів Брюс.

Наразі Ньюкасл має 31 очко і посідає чотинарнадцяту сходинку у чемпіонаті Англії.

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У 28-му турі сороки приймуть на власному полі Бернлі. Гра відбудеться 29 лютого о 17.00.

У світі від спалаху коронавірусу Covid-19 постраждало вже 82 тис. осіб, померло близько 2800.

Раніше Факти ICTV розповідали, що делегація болгарського Лудогорця на матч з Інтером приїхала у захисних масках та рукавичках.

Джерело: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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