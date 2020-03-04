Запальна брюнетка Кеті Еліс Генрі – найпопулярніша фітнес-модель в Instagram

Фітнес-модель Кеті Еліс Генрі завоювала популярність в Instagram завдяки пікантним знімкам, на яких демонструє свої апетитні форми.

26-річна модель родом з Південної Флориди (США). Дівчина також працює фітнес-інструктором та створила свою колекцію купальників під назвою Поцілуй мій персик. Саме у своїх бікіні вона позує для фото на пляжах та інших місцях.

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У Кеті Еліс розкішна фігура, а захоплені коментарі її підписників під кожними знімками лише підтверджують цей факт.

За життям сексапільної фітнес-моделі слідкують 7 млн користувачів.