Фітнес-модель Кеті Еліс Генрі завоювала популярність в Instagram завдяки пікантним знімкам, на яких демонструє свої апетитні форми.
26-річна модель родом з Південної Флориди (США). Дівчина також працює фітнес-інструктором та створила свою колекцію купальників під назвою Поцілуй мій персик. Саме у своїх бікіні вона позує для фото на пляжах та інших місцях.
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У Кеті Еліс розкішна фігура, а захоплені коментарі її підписників під кожними знімками лише підтверджують цей факт.
За життям сексапільної фітнес-моделі слідкують 7 млн користувачів.
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Запальна брюнетка Кеті Еліс Генрі – найпопулярніша фітнес-модель в Instagram / 14 фотографий
Раніше Факти ICTV розповідали про італійську модель Валентіну Фрадеграду, яка ввела нову моду на бікіні.
Фото: Katya Elise HenryPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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