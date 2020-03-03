Фітнес-богиня з Австралії Шантель Найт, яка мотивує йти до спортзалу

Австралійська красуня Шантель Найт багато часу проводить у спортзалі, а ще любить серфінг та активний відпочинок.

У 2018 році дівчина виграла турнір IFBB Pro League Australia у категорії фітнес-бікіні клас В.

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Інформації про дівчину небагато, натомість у Шантель є спокусливе відео з одного з тренувань.

Дівчина завела сторінку в Instagram відносно нещодавно – у травні минулого року.

Наразі на Шантель підписано трохи більше 70 тис. користувачів. Своїх підписників Найт часто тішить спокусливими знімками зі спортзалу, на яких демонструє свою фігуру.