Австралійська красуня Шантель Найт багато часу проводить у спортзалі, а ще любить серфінг та активний відпочинок.
У 2018 році дівчина виграла турнір IFBB Pro League Australia у категорії фітнес-бікіні клас В.
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Інформації про дівчину небагато, натомість у Шантель є спокусливе відео з одного з тренувань.
Дівчина завела сторінку в Instagram відносно нещодавно – у травні минулого року.
Наразі на Шантель підписано трохи більше 70 тис. користувачів. Своїх підписників Найт часто тішить спокусливими знімками зі спортзалу, на яких демонструє свою фігуру.
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Фітнес-богиня з Австралії Шантель Найт, яка мотивує йти до спортзалу / 12 фотографий
Раніше Факти ICTV писали про фітнес-модель Джанну Бреслін, яка погодилася оголитися для відомого глянцю.
Фото: CHANTELLE KNIGHTPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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