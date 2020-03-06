Колумбійська співачка Шакіра презентувала кліп на пісню Me Gusta, яку вона записала з пуерторіканським репером Anuel AA.

Сюрреалістичний кліп відзняв режисер Дрю Кірш, який раніше працював з Тейлор Свіфт над кліпом Lover.

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У музичному відео розповідається історія чоловіка та жінки, які люблять високу моду.

Під час їхньої подорожі потягом Anuel AA готує, а Шакіра співає у старий жовтий фен за столом. Також дівчина футболіста Барселони Жерара Піке з’являється у кількох образах, змінюючи колір волосся та костюми, вшановуючи японську культуру.

Me Gusta нагадує відеокліп на пісню Chantaje, яку співачка виконала з колумбійським співаком Maluma. Трохи більше ніж за годину відео Me Gusta на YouTube зібрало майже півмільйона переглядів.

До Me Gusta останнім кліпом, який випустила Шакіра, була відеоробота на пісню Nada в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, Шакіра та Дженніфер Лопес стали хедлайнерами Супербоулу 2020. Їхній виступ назвали одним з найкращих за всю історію у перерві фінального матчу НФЛ.