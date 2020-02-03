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Факти / Спорт

Танці на пілоні та латина: виступ Шакіри та Дженніфер Лопес на Супербоулі 2020

П’ятнадцять хвилин драйву, відомих хітів та запальних танців – таким вийшло шоу у виконанні латиноамериканських поп-дів Шакіри та Дженніфер Лопес у перерві Супербоулу 2020.

Під час шоу глядачі побачили танці на пілоні, латиноамериканські елементи та накидки у вигляді прапорів США та Пуерто-Ріко на плечах Джей Ло. Також неочікуваною стала поява реперів J Balvin та Bad Bunny.

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Шакіра відкрила шоу піснями She Wolf, Empire, Whenever, Whenever та Hips Don’t Lie, а Джей Ло продовжила виступ колумбійки своїми хітами Jenny From the Block, Get Right та Waiting for Tonight.

Під час виконання одного з номерів Лопес виконала пісню присвячену США разом зі своєю донькою Еммі. На барабанах їм акомпанувала Шакіра.

Цікаво, що Шакіра та J Balvin мають колумбійське коріння, а Джей Ло та Bad Bunny – пуерториканське.

Користувачі вже назвали шоу співачок одним з найкращих за всю історію Супербоула.

До речі, в США чоловік поставив $1 млн на перемогу Сан-Франциско Форті Найнерс і програв.

Фото: Getty Images

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