Легенда Манчестер Юнайтед Ерік Кантона знявся в кліпі британського музиканта Ліама Галлахера, колишнього вокаліста гурту Oasis.

У кліпі 53-річний Кантона з’явився в образі короля, а сам Галлахер зіграв роль дворецького.

Композиція Once увійшла до альбому Галлахера під назвою Why Me? Why Not?

Варто відзначити, що Кантона отримав від вболівальників червоних дияволів прізвисько Король Ерік (King Eric).

Галлахер є великим фанатом Манчестер Сіті, але це не завадило Еріку Кантона знятися в кліпі вболівальника зятятих суперників Манчестер Юнайтед.

Кантона виступав за МЮ з 1992 по 1997 рік, з яким чотири рази виграв АПЛ, двічі – Кубок Англії і тричі – Суперкубок країни.

