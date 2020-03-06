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Факти / Спорт

Спалах коронавірусу: Олімпійські ігри 2020 можуть пройти без глядачів

Співробітники Всесвітньої організації охорони здоров’я провели зустріч з представниками міжнародних спортивних федерацій, на якій обговорили проведення Олімпіади 2020 на тлі розповсюдження коронавірусу Covid-19.

Зокрема порушували питання можливості проведення Олімпійських ігор у Токіо без присутності глядачів.

За інформацією The New York Times, сторони також обговорили випадки, коли проведення змагань створює особливо великий ризик зараження коронавірусом.

Читайте: Ситуація з коронавірусом: коефіцієнт смертності та можлива затримка Олімпіади

Представник ВООЗ Тарік Язаревіч заявив, що організація не може забороняти проведення Олімпіади, а лише виступає з пропозиціями та рекомендаціями щодо санітарного контролю.

Якщо Олімпійські ігри вирішать провести без глядачів, то організаторам доведеться відшкодувати близько $850 млн за квитки.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету вважає, що наразі немає необхідності переносити Олімпійські ігри у Токіо.

Джерело: The New York Times

Фото: Dreamstime

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