МОК не планує переносити Олімпійські ігри в Токіо

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) висловила впевненість у тому, що переносити Олімпійські ігри у Токіо немає необхідності.

МОК продовжує співпрацювати з оргкомітетом Ігор, владою Японії та Всесвітньою організацією охорони здоров’я з метою вжити всіх необхідних заходів безпеки.

— Комітет закликає всіх спортсменів продовжувати підготовку до Олімпійських ігор в Токіо-2020. МОК продовжить надавати підтримку спортсменам, надаючи їм новітню інформацію і розробки, – йдеться в заяві МОК.

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Літні Олімпійські ігри 2020 року пройдуть в Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що літні Олімпійські ігри у Токіо можуть відтермінувати до кінця 2020 року через загрозу розповсюдження коронавірусу. З відповідною заявою виступила член Палати радників Японії та президент ковзанярського спорту країни Сейко Хасімото.

Джерело: IOC