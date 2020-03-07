Роналдіньо заарештували у Парагваї

Колишню зірку бразильського футболу Роналдіньо і його брата заарештовано у п’ятницю в Парагваї через в’їзд до країни за фальшивими паспортами.
– Генеральна прокуратура видала ордер на їхній арешт, звинувативши Роналдіньо у використанні публічного документа з неправдивим змістом і вимагає запобіжного затримання, – повідомили в міністерстві.
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Роналдіньо та його брат Роберто проведуть за ґратам до 7 березня, коли суд визначить для них запобіжний захід.
Нагадаємо, 4 березня у номері Роналдіньо поліцейські виявили фальшиві документи. Спочатку поліція виписала ордер на арешт колишнього футболіста, проте його відпустили після допиту. У підсумку його з братом все ж взяли під варту.
Фото: Fiscalía Paraguay
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