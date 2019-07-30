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Факти / Спорт

У Роналдіньо відібрали паспорти та арештували нерухомість

У легендарного футболіста збірної Бразилії Роналдіньо відібрали бразильський та іспанський паспорти та арештували нерухомість.

Роналдиньо

Поліція арештувала 57 об’єктів нерухомості та конфіскувала бразильський та іспанський паспорти у легенди збірної Бразилії, Барселони та Мілана Роналдіньо.

Футболіст оштрафований на 9,5 млн бразильських реалів (£2,06 млн) за незаконне будівництво пірсу у його будинку на озері в місті Порту-Алегрі.

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Окрім екологічного штрафу кредитори також вимагають від Роналдіньо £1,69 млн за інші борги, зокрема податкові збори.

Суддя міста Порту-Алегрі заявив, що за законом він не може повідомити або спростувати жодних деталей у цій справі.

Раніше суд Бромлі на півроку позбавив Девіда Бекхема водійських прав.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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