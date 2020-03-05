Роналдіньо затримали у Парагваї через в’їзд в країну за підробленими документами

Легенда каталонської Барселони та збірної Бразилії Роналдіньо затриманий поліцією Парагвая за звинуваченням у підробці документів.

Бразилець прилетів до Асунсьйона, щоб взяти участь у благодійному заході. Поліція прийшла в номер Роналдіньо з обшуками та знайшла підроблені документи. Роналдіньо і його брату дозволили перебувати в готелі, але вони залишаються під слідством. 5 березня вони даватимуть свідчення у прокуратурі.

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Ще одна особа, яка супроводжувала братів, заарештована. Затримані запевняють, що саме він обдурив їх і повинен понести відповідальність.

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

У 2018 році Роналдіньо позбавили закордонного паспорту через несплату податків. Під час будівництва будинку на березі озера в Порту-Алегрі футболіст порушив природоохоронне законодавство і отримав штраф у розмірі $2,2 млн.