У Японії зник український марафонець Борисенко

Український спортсмен Олексій Борисенко зник у японському Токіо, куди поїхав для участі у марафоні.
Марафонець, трейлраннер і тренер з гірськолижного спорту не виходить на зв’язок з 29 лютого.
Борисенко так і не взяв участь у змаганнях, які скасували через коронавірус. На літак до України він не сів, а в готелі залишилися його речі, пише Денис Соколов.
За словами його друга, він збирався піднятися на гору Фудзіяма.
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Наразі поліція Японії вважає, що фактів для того, щоб організовувати пошукову операцію, мало, тому з пошуками зволікає.
Нагадаємо, Олімпійські ігри 2020 року в Токіо можуть пройти без глядачів через спалах коронавірусу.
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