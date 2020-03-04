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Факти / Спорт

Фехтувальниця Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі

Mattel до 60-річчя компанії та Міжнародного жіночого дня випустила нову колекцію ляльок Role Models, які можуть надихнути мільйон дівчаток та стати взірцем для наслідування.

Прототипами ляльок стали спортсменки, співачки, моделі та актриси, які досягли успіху у своїх сферах діяльності. Прототипом однієї з ляльок Барбі стала українська шаблістка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан.

— Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно, – розповіли у Mattel.

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Окрім Харлан прототипами виступили тенісистка Наомі Осака, легкоатлетка Діна Ашер Сміт, серферки Тереса Бонвалот та Майя Габейра, футболістка Амандін Анрі, співачка Ліра, боксерка Нікола Адамс, гімнастка Діпа Кармакар, спортивна журналістка Мелоді Робінсон, кінорежисер Ава Дювернай, сноубордистка Хлоя Кім, художниця Фріда Кало та інші.

Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі - фото

Всього до колекції увійшло 40 видатних жінок.

Нагадаємо, у січні Ольга Харлан у фіналі Гран-прі Монреаля обіграла російську шаблістку Ольгу Нікітіну.

Джерело: Mattel

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